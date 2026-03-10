https://ria.ru/20260310/rossija-2079581544.html
МИД Ирана: ряд стран связывались со страной по поводу перемирия в регионе
МИД Ирана: ряд стран связывались со страной по поводу перемирия в регионе
Россия, Китай и ряд других стран связывались с Тегераном по поводу возможности установления перемирия в конфликте вокруг Ирана, заявил замглавы иранского МИД... РИА Новости, 10.03.2026
МИД Ирана: ряд стран связывались со страной по поводу перемирия в регионе
