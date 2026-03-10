https://ria.ru/20260310/rospotrebnadzor-2079693647.html
В Зеленограде начали расследование из-за случаев отравления в школе
В Зеленограде начали расследование из-за случаев отравления в школе - РИА Новости, 10.03.2026
В Зеленограде начали расследование из-за случаев отравления в школе
Роспотребнадзор Москвы начал эпидемиологическое расследование в зеленоградской школе из-за случая подозрения на отравления учащихся, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы начал эпидемиологическое расследование в зеленоградской школе из-за случая подозрения на отравления учащихся, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее о том, что в московской школе 13 учеников пожаловались на симптомы отравления, сообщил РИА Новости директор школы № 853 Анатолий Ващилин. Он отметил, что дети осмотрены врачами скорой помощи, проводится проверка организации питания. До выяснения причин вся продукция, которая подавалась на завтрак, снята с реализации, добавил директор.
"Управлением Роспотребнадзора
по городу Москве
начато эпидемиологическое расследование в зеленоградской школе. 10.03.2026 года в связи с поступлением информации из департамента образования города Москвы о случае подозрения на отравления учащихся зеленоградской школы и жалобами на боли в животе, тошноту, рвоту, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Зеленоградском административном округе
незамедлительно начато эпидемиологическое расследование и проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий, направленного на локализацию и ликвидацию единичного очага заболевания", - говорится в сообщении Роспотребнадзора столицы.
Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования определяется источник, круг контактных лиц и перечень необходимого лабораторно-инструментального обследования. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.