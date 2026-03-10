В Зеленограде начали расследование из-за случаев отравления в школе

Ранее о том, что в московской школе 13 учеников пожаловались на симптомы отравления, сообщил РИА Новости директор школы № 853 Анатолий Ващилин. Он отметил, что дети осмотрены врачами скорой помощи, проводится проверка организации питания. До выяснения причин вся продукция, которая подавалась на завтрак, снята с реализации, добавил директор.