Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам - РИА Новости, 10.03.2026
11:08 10.03.2026
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам

Рособрнадзор объявил трем вузам предостережения за нарушения

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщается в официальном канале ведомства на платформе Max.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения получили Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова.
Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
