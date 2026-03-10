https://ria.ru/20260310/rosobrnadzor-2079645538.html
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщается в официальном канале ведомства на платформе Max. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:08:00+03:00
