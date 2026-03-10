https://ria.ru/20260310/roskosmos-2079617566.html
Баканов: другие страны изучают космические наработки России
Баканов: другие страны изучают космические наработки России
Баканов: другие страны изучают космические наработки России
10.03.2026
Баканов: другие страны изучают космические наработки России
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. России нужно ускорить развитие космонавтики, но даже сейчас в пилотируемой области задел так велик, что его продолжают изучать другие страны, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Да, нам нужно ускориться в развитии, и изучение иностранного опыта — нормальная практика. Уверяю, зарубежные коллеги по‑прежнему изучают российские наработки, например, в области той же пилотируемой космонавтики", - сказал Баканов
в интервью журналу "Разведчик
".
Он отметил, что сейчас наблюдается жёсткая глобальная конкуренция, а в космосе происходит не только научный поиск, но и экономическое соперничество.
"Отмечу, что количество пусков ракет не является прямым показателем эффективности. В 2025 году мы только двумя стартами вывели на орбиту около 70 спутников", - добавил Баканов.
Глава госкорпорации объяснил, что в июле 2026 года года вместе со спутниками "Ионосфера-М" №3 и №4 в космос отправились 18 аппаратов, а в декабре со спутниками стереоскопической съёмки Земли "Аист-2Т" запущено еще 50 устройств для российских и иностранных заказчиков.