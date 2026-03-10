Рейтинг@Mail.ru
Источник: одобрили контроль "Росатома" над военными ядерными материалами - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 10.03.2026 (обновлено: 12:20 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/rosatom-2079662903.html
Источник: одобрили контроль "Росатома" над военными ядерными материалами
Источник: одобрили контроль "Росатома" над военными ядерными материалами - РИА Новости, 10.03.2026
Источник: одобрили контроль "Росатома" над военными ядерными материалами
Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предусматривает передачу "Росатому" полномочий по контролю за ядерными материалами военного... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:17:00+03:00
2026-03-10T12:20:00+03:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993799453_0:489:2249:1754_1920x0_80_0_0_ab998c4fa2ee26fa554badf276e84344.jpg
https://ria.ru/20260303/rosatom-2078257972.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993799453_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7997e37201daf79a7a7895ec0951b9b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
Источник: одобрили контроль "Росатома" над военными ядерными материалами

РИА Новости: одобрили контроль "Росатома" над военными ядерными материалами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРосатом
Росатом - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Росатом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предусматривает передачу "Росатому" полномочий по контролю за ядерными материалами военного назначения, сообщил РИА Новости источник.
"Одобрен", - сообщил источник.
Законопроектом "О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" предлагается полномочия по учету и контролю ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, возложить на госкорпорацию "Росатом".
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Росатом" докладывает Путину о ситуации на АЭС "Бушер", заявил Лихачев
3 марта, 17:28
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала