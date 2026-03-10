https://ria.ru/20260310/rosatom-2079662903.html
Источник: одобрили контроль "Росатома" над военными ядерными материалами
Источник: одобрили контроль "Росатома" над военными ядерными материалами - РИА Новости, 10.03.2026
Источник: одобрили контроль "Росатома" над военными ядерными материалами
Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предусматривает передачу "Росатому" полномочий по контролю за ядерными материалами военного... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:17:00+03:00
2026-03-10T12:17:00+03:00
2026-03-10T12:20:00+03:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993799453_0:489:2249:1754_1920x0_80_0_0_ab998c4fa2ee26fa554badf276e84344.jpg
https://ria.ru/20260303/rosatom-2078257972.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993799453_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7997e37201daf79a7a7895ec0951b9b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
Источник: одобрили контроль "Росатома" над военными ядерными материалами
РИА Новости: одобрили контроль "Росатома" над военными ядерными материалами