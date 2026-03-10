В Рязани главу УК задержали после гибели женщины из-за наледи

РЯЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Руководителя управляющей компании задержали в Рязани после гибели женщины, на которую упала наледь с крыши дома, сообщило СУСК РФ по региону.

Уточняется, что задержанный руководитель компании, которая осуществляет управление многоквартирным домом, находится в статусе подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.