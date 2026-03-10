В Рязани главу УК задержали после гибели женщины из-за наледи

РЯЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Руководителя управляющей компании задержали в Рязани после гибели женщины, на которую упала наледь с крыши дома, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел 4 марта. С крыши дома по Первомайскому проспекту города Рязани на проходившую по тротуару 27-летнюю женщину упала наледь. Она получила травмы, от которых впоследствии скончалась в медицинском учреждении.
"Следователем Московского межрайонного следственного отдела города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области по уголовному делу об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), задержан руководитель управляющей компании", - сообщило СУСК в Max.
Уточняется, что задержанный руководитель компании, которая осуществляет управление многоквартирным домом, находится в статусе подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.