В Рязани главу УК задержали после гибели женщины из-за наледи - РИА Новости, 10.03.2026
12:45 10.03.2026
В Рязани главу УК задержали после гибели женщины из-за наледи
В Рязани главу УК задержали после гибели женщины из-за наледи
Руководителя управляющей компании задержали в Рязани после гибели женщины, на которую упала наледь с крыши дома, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.03.2026
В Рязани главу УК задержали после гибели женщины из-за наледи

В Рязани главу УК задержали после гибели женщины из-за упавшей с крыши наледи

© РИА Новости / Алексей Даничев
Сосульки на крышах жилых домов
Сосульки на крышах жилых домов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Сосульки на крышах жилых домов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Руководителя управляющей компании задержали в Рязани после гибели женщины, на которую упала наледь с крыши дома, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел 4 марта. С крыши дома по Первомайскому проспекту города Рязани на проходившую по тротуару 27-летнюю женщину упала наледь. Она получила травмы, от которых впоследствии скончалась в медицинском учреждении.
"Следователем Московского межрайонного следственного отдела города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области по уголовному делу об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), задержан руководитель управляющей компании", - сообщило СУСК в Max.
Уточняется, что задержанный руководитель компании, которая осуществляет управление многоквартирным домом, находится в статусе подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Сосульки на доме - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Нижнем Новгороде на директора домоуправляющей компании упала наледь
4 марта, 18:49
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
