Все рейсы из Магадана перенесли на сутки из-за метели
14:14 10.03.2026
Все рейсы из Магадана перенесли на сутки из-за метели
Все рейсы из Магадана перенесли на сутки из-за метели
Все рейсы из магаданского аэропорта перенесли со вторника на среду, в регионе вторые сутки действует мощный циклон, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:14:00+03:00
2026-03-10T14:14:00+03:00
Все рейсы из Магадана перенесли на сутки из-за метели

МАГАДАН, 10 мар - РИА Новости. Все рейсы из магаданского аэропорта перенесли со вторника на среду, в регионе вторые сутки действует мощный циклон, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее магаданская транспортная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав граждан в связи с задержкой множества рейсов из Магадана, аэропорт города закрыли из-за метели. Также в Магаданской области не работают три автодороги. Объявлена лавинная опасность. В Магадане ввели режим повышенной готовности, дорожники и коммунальщики не справляются с расчисткой города. Ученикам 1-8 классов школ города разрешили не посещать занятия.
На табло аэропорта Магадана указано, что рейсы в Петропавловск-Камчатский, в Москву, Новосибирск, Хабаровск и на Чукотку перенесены на среду.
