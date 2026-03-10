https://ria.ru/20260310/reysy-2079697004.html
Все рейсы из Магадана перенесли на сутки из-за метели
Все рейсы из Магадана перенесли на сутки из-за метели - РИА Новости, 10.03.2026
Все рейсы из Магадана перенесли на сутки из-за метели
Все рейсы из магаданского аэропорта перенесли со вторника на среду, в регионе вторые сутки действует мощный циклон, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:14:00+03:00
2026-03-10T14:14:00+03:00
2026-03-10T14:14:00+03:00
магадан
магаданская область
петропавловск-камчатский
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735420793_123:0:900:437_1920x0_80_0_0_3f086eb3e328c4097b1d564a77811fc2.jpg
https://ria.ru/20260310/reys-2079605657.html
магадан
магаданская область
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735420793_85:0:885:600_1920x0_80_0_0_857078d832d28fc7d1e184493b512701.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, магаданская область, петропавловск-камчатский, происшествия
Магадан, Магаданская область, Петропавловск-Камчатский, Происшествия
Все рейсы из Магадана перенесли на сутки из-за метели
РИА Новости: все рейсы из Магадана перенесли на сутки из-за метели