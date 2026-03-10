Qatar Airways планирует второй вывозной рейс в Москву 10 марта

ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways поставила в расписание вывозных рейсов из столицы Катара Дохи на 10 марта рейс в Москву, следует из поступившего РИА Новости сообщения перевозчика, это будет второй рейс в Россию из Катара с 28 февраля, когда воздушное пространство страны было закрыто из-за войны в Иране.