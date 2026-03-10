Рейтинг@Mail.ru
Qatar Airways планирует второй вывозной рейс в Москву 10 марта
07:39 10.03.2026
Qatar Airways планирует второй вывозной рейс в Москву 10 марта
Qatar Airways планирует второй вывозной рейс в Москву 10 марта
в мире
москва
катар
доха
qatar airways
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
москва
катар
доха
в мире, москва, катар, доха, qatar airways, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Москва, Катар, Доха, Qatar Airways, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
Qatar Airways планирует второй вывозной рейс в Москву 10 марта

Qatar Airways планирует второй вывозной рейс в Москву из Дохи 10 марта

Здание Международного аэропорта Хамад в Дохе
Здание Международного аэропорта Хамад в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways поставила в расписание вывозных рейсов из столицы Катара Дохи на 10 марта рейс в Москву, следует из поступившего РИА Новости сообщения перевозчика, это будет второй рейс в Россию из Катара с 28 февраля, когда воздушное пространство страны было закрыто из-за войны в Иране.
"Среди вылетов из Дохи, запланированных на 10 марта, значится рейс в Москву, который прибудет в аэропорт "Шереметьево", - отметила авиакомпания. Помимо Москвы, Qatar Airways поставила в расписание полеты еще по 16 направлениям, включая страны Евросоюза, Азии и арабского мира.
При этом из сообщения авиакомпании следует, что 10 и 11 марта в Доху прибудут рейсы из Москвы, воспользоваться которым могут только те, кто непосредственно летят в Катар.
Ранее посольство РФ в Катаре сообщило в своем Telegram-канале, что 10 марта планируется прямой рейс из Дохи в Москву. Перебронировать билеты могут пассажиры с билетами Qatar Airways на руках на даты с 28 февраля по 9 марта.
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезли из стран Персидского залива
5 марта, 14:07
В миреМоскваКатарДохаQatar AirwaysШереметьево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
