14:45 10.03.2026
Ревва опроверг информацию о продаже недвижимости на Кипре

Артист Александр Ревва сказал, что у него нет виллы на Кипре

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Артист Александр Ревва опроверг информацию о продаже недвижимости на Кипре, добавив, что не имеет виллы на острове, а во время отпуска останавливается в отеле, пишет "Газета.ru".
"Это ложь. Не пишите, пожалуйста, лживую информацию, очень прошу. Если я и бываю на Кипре, я всегда останавливаюсь в отеле", - сказал Ревва изданию, подчеркнув, что сведения о наличии у него зарубежной виллы недостоверны.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Ревва выставил на продажу виллу с огромным участком за 110 миллионов рублей.
Александр Ревва - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Александр Ревва получил российское гражданство
22 мая 2025, 10:20
 
ШоубизКипрАлександр Ревва
 
 
