Ревва опроверг информацию о продаже недвижимости на Кипре
Ревва опроверг информацию о продаже недвижимости на Кипре - РИА Новости, 10.03.2026
Ревва опроверг информацию о продаже недвижимости на Кипре
Артист Александр Ревва опроверг информацию о продаже недвижимости на Кипре, добавив, что не имеет виллы на острове, а во время отпуска останавливается в отеле
Ревва опроверг информацию о продаже недвижимости на Кипре
Артист Александр Ревва сказал, что у него нет виллы на Кипре