Япония не принимала решения о распечатывании госзапасов нефти - РИА Новости, 10.03.2026
04:38 10.03.2026
Япония не принимала решения о распечатывании госзапасов нефти
Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти, об этом на брифинге сообщил генеральный секретарь правительства страны Минору Кихара.
в мире, япония, сша, иран, минору кихара, g7
В мире, Япония, США, Иран, Минору Кихара, G7
Япония не принимала решения о распечатывании госзапасов нефти

Власти Японии не принимали решения о распечатывании госзапасов нефти

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 10 мар - РИА Новости. Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти, об этом на брифинге сообщил генеральный секретарь правительства страны Минору Кихара.
"Мне не докладывали, что в ближайшее время ситуация окажет влияние на обеспечение нашей страны нефтью. Также не соответствует действительности, что принято решение об открытии запасов резервной нефти. Но комментировать каждый раз состояние рассмотрения вопроса я не буду", - сказал Кихара.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: помощников Трампа застигла врасплох реакция рынка нефти на атаку Ирана
04:10
Он отметил, что открытие резервов осуществляется при нехватке нефти или после стихийных бедствий. До сих пор выпуск нефти из резервов осуществлялся пять раз.
"В любом случае мы внимательно следим за ситуацией и, не исключая ни одного из вариантов выбора, сделаем всё для обеспечения стабильных поставок энергии в нашей стране", - добавил Кихара.
Государственные хранилища резервной нефти находятся на Хоккайдо, в Аките, Фукуи, Кагосиме и других префектурах. В них хранятся запасы, которых хватит на 146 дней. Нефтяные и торговые компании располагают коммерческими запасами еще на 101 день.
В понедельник министерство экономики Японии дало указание 10 государственным нефтехранилищам быть готовыми открыть государственный запас нефти, но подчеркнуло, что мера носит предупредительный характер.
В ночь с понедельника на вторник министр финансов Японии Сацуки Катаяма по итогам министерского совещания G7 заявила, что на совещании международное энергетическое агентство выступило с призывом скорейшего скоординированного высвобождения запасов нефти и подчеркнула, что "единогласие по поводу принятия необходимых мер, таких как высвобождение резервов (нефти) - это очень большой результат".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп заявил об искусственном росте цен на нефть на фоне атаки США на Иран
01:32
 
В миреЯпонияСШАИранМинору КихараG7
 
 
