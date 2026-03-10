Япония не принимала решения о распечатывании госзапасов нефти

ТОКИО, 10 мар - РИА Новости. Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти, об этом на брифинге сообщил генеральный секретарь правительства страны Минору Кихара.

"Мне не докладывали, что в ближайшее время ситуация окажет влияние на обеспечение нашей страны нефтью. Также не соответствует действительности, что принято решение об открытии запасов резервной нефти. Но комментировать каждый раз состояние рассмотрения вопроса я не буду", - сказал Кихара

Он отметил, что открытие резервов осуществляется при нехватке нефти или после стихийных бедствий. До сих пор выпуск нефти из резервов осуществлялся пять раз.

"В любом случае мы внимательно следим за ситуацией и, не исключая ни одного из вариантов выбора, сделаем всё для обеспечения стабильных поставок энергии в нашей стране", - добавил Кихара.

Фукуи, Государственные хранилища резервной нефти находятся на Хоккайдо , в Аките Кагосиме и других префектурах. В них хранятся запасы, которых хватит на 146 дней. Нефтяные и торговые компании располагают коммерческими запасами еще на 101 день.

В понедельник министерство экономики Японии дало указание 10 государственным нефтехранилищам быть готовыми открыть государственный запас нефти, но подчеркнуло, что мера носит предупредительный характер.

В ночь с понедельника на вторник министр финансов Японии Сацуки Катаяма по итогам министерского совещания G7 заявила, что на совещании международное энергетическое агентство выступило с призывом скорейшего скоординированного высвобождения запасов нефти и подчеркнула, что "единогласие по поводу принятия необходимых мер, таких как высвобождение резервов (нефти) - это очень большой результат".

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока