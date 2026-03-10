МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Порядка 330 фасадов отремонтируют в многоквартирных домах Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Капитальный ремонт фасадов включает в себя строительно-монтажные и отделочные работы, направленные на полное восстановление и усиление конструктивных и декоративных элементов здания.

Таким образом, ремонтные мероприятия охватят 45 округов региона, в том числе: Егорьевск, Коломну, Люберцы, Богородский, Реутов, Химки и другие округа.

Работы пройдут под контролем специалистов фонда капитального ремонта и экспертов управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Подмосковья.

Для эффективного проведения строительных работ министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области проводит межведомственные штабы. Министр ведомства Кирилл Григорьев отметил, что штабы рассматриваются как проверенный рабочий механизм, который позволит снизить административные издержки и синхронизировать действия всех участников процесса.