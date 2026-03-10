Рейтинг@Mail.ru
Американский самолет-разведчик патрулирует пространство вокруг Калининграда
13:45 10.03.2026
Американский самолет-разведчик патрулирует пространство вокруг Калининграда
Американский самолет-разведчик патрулирует пространство вокруг Калининграда
Американский самолет-разведчик патрулирует пространство вокруг Калининграда

РИА Новости: ARTEMIS II патрулирует небо вокруг Калининградской области

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Небольшой американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II во вторник патрулирует воздушное пространство вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Согласно изученным данным, самолет вылетел из Румынии и на момент 13.25 мск летает вокруг Калининградской области, пересекая воздушное пространство Польши и Литвы. При этом на странице отслеживания борта скрыты как место отбытия, так и пункт назначения.
Ранее РИА Новости сообщало, что на прошлой неделе данный самолет как минимум несколько дней совершал полеты по этому же маршруту.
ARTEMIS II - модификация бизнес-джета Bombardier Challenger 650, измененная компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки. Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
Как писал профильный портал Defense One, США активно использовали первый такой самолет в 2021 году для слежения за российскими вооруженными силами у границ Украины.
При этом самолетом управляют сотрудники компании Leidos, а военные выступают в качестве заказчика на основе почасовой оплаты.
Совершающий облеты вокруг Калининградской области самолет базируется в Румынии. Оттуда он также вылетает для сбора данных над Черным морем.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
В миреКалининградская областьРумынияПольшаМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
