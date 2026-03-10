Американский самолет-разведчик патрулирует пространство вокруг Калининграда

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Небольшой американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II во вторник патрулирует воздушное пространство вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Согласно изученным данным, самолет вылетел из Румынии и на момент 13.25 мск летает вокруг Калининградской области , пересекая воздушное пространство Польши Литвы . При этом на странице отслеживания борта скрыты как место отбытия, так и пункт назначения.

Ранее РИА Новости сообщало, что на прошлой неделе данный самолет как минимум несколько дней совершал полеты по этому же маршруту.

ARTEMIS II - модификация бизнес-джета Bombardier Challenger 650, измененная компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки. Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

Как писал профильный портал Defense One, США активно использовали первый такой самолет в 2021 году для слежения за российскими вооруженными силами у границ Украины

При этом самолетом управляют сотрудники компании Leidos, а военные выступают в качестве заказчика на основе почасовой оплаты.

Совершающий облеты вокруг Калининградской области самолет базируется в Румынии. Оттуда он также вылетает для сбора данных над Черным морем