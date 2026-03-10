https://ria.ru/20260310/razgovor-2079730415.html
Хегсет заявил, что не присутствовал во время разговора Путина и Трампа
Министр войны США Пит Хегсет заявил во вторник, что не присутствовал во время телефонного разговора, который днем ранее провели президенты России и США Владимир РИА Новости, 10.03.2026
