Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 10.03.2026 (обновлено: 13:39 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/razgovor-2079674943.html
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана
Разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о ситуации вокруг Ирана еще не говорит о том, что российский лидер стал... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:57:00+03:00
2026-03-10T13:39:00+03:00
иран
россия
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
ближний восток
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
иран
россия
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f623e5ca7be1d49a4f19f2ac97943689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, ближний восток, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, сша
Иран, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Ближний Восток, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана

Песков: разговор Путина с Трампом не говорит, что тот стал посредником по Ирану

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о ситуации вокруг Ирана еще не говорит о том, что российский лидер стал посредником в ближневосточном урегулировании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, после которого американский президент заявил о стремлении российского лидера содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке.
«
"Нет, такого вывода сделать нельзя и не следует делать таких выводов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли после звонка двух глав государств сделать вывод, что Путин становится посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
 
ИранРоссияВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреБлижний ВостокВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала