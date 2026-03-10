Германия поставит около 35 ракет-перехватчиков PAC-3 Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус смог договориться с несколькими европейскими партнерами о поставке 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot на Украину, вместе с ракетами из запасов бундесвера в общей сложности Киев получит около 35 ракет, сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.