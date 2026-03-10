https://ria.ru/20260310/rak-2079606235.html
Глава союза страховщиков рассказал о качестве лечения рака в России
Глава союза страховщиков рассказал о качестве лечения рака в России - РИА Новости, 10.03.2026
Глава союза страховщиков рассказал о качестве лечения рака в России
Уровень и качество лечения большинства заболеваний, включая онкологию, в России не уступает тому, что есть в западных странах, но отечественные клиники... РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уровень и качество лечения большинства заболеваний, включая онкологию, в России не уступает тому, что есть в западных странах, но отечественные клиники проигрывают в сервисе, что немаловажно для обеспеченных клиентов, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
"Лечение большинства заболеваний ни по уровню, ни по качеству у нас не отличается", - сказал он, отвечая на вопрос о лечении онкологических заболеваний в России
и в западных странах.
По его словам, на выбор зарубежных клиник состоятельными россиянами в большей степени влияет психология.
"Я думаю, что здесь частично психологический фактор: Германия
, Израиль
на слуху", - сказал он.
"С другой стороны, в чем мы действительно проигрываем - это в сервисной части", - заявил Уфимцев
.
"Более удобная, комфортная палата, вкусное питание играет немаловажную роль для тех, кто может себе это позволить. У нас могут быть очень хорошие онкологи, современное оборудование, но здание старое, палаты пятиместные и душ на этаже. Это не проблема здравоохранения, это проблема общего подхода", - пояснил глава ВСС.