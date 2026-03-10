Глава союза страховщиков рассказал о качестве лечения рака в России

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уровень и качество лечения большинства заболеваний, включая онкологию, в России не уступает тому, что есть в западных странах, но отечественные клиники проигрывают в сервисе, что немаловажно для обеспеченных клиентов, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Более удобная, комфортная палата, вкусное питание играет немаловажную роль для тех, кто может себе это позволить. У нас могут быть очень хорошие онкологи, современное оборудование, но здание старое, палаты пятиместные и душ на этаже. Это не проблема здравоохранения, это проблема общего подхода", - пояснил глава ВСС.