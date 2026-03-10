https://ria.ru/20260310/radio-2079809152.html
"Радио Судного дня" передало три сообщения во вторник
"Радио Судного дня" передало три сообщения во вторник - РИА Новости, 10.03.2026
"Радио Судного дня" передало три сообщения во вторник
Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня", передала вечером во вторник три сообщения: "Чад", "Абстракция" и "Бухозуд". РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:21:00+03:00
2026-03-10T22:21:00+03:00
2026-03-10T22:21:00+03:00
радиостанция судного дня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814014528_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_04fba5066ee17a1489873b513e40b88e.jpg
https://ria.ru/20260204/signal-2072259122.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814014528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00fbb58a5f85a7b3b60a7a1551e45a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радиостанция судного дня
"Радио Судного дня" передало три сообщения во вторник
"Радио Судного дня" передало три сообщения: "Чад", "Абстракция" и "Бухозуд"
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня", передала вечером во вторник три сообщения: "Чад", "Абстракция" и "Бухозуд".
Сообщения прозвучали в 21.06, 21.11 и 21.21 мск.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".