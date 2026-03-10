Рейтинг@Mail.ru
Рада не поддержала проект, необходимый для получения кредита МВФ - РИА Новости, 10.03.2026
15:09 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/rada-2079708898.html
Рада не поддержала проект, необходимый для получения кредита МВФ
Рада не поддержала проект, необходимый для получения кредита МВФ - РИА Новости, 10.03.2026
Рада не поддержала проект, необходимый для получения кредита МВФ
Верховная рада Украины провалила голосование за налоговый законопроект, необходимый для получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ), сообщил... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:09:00+03:00
2026-03-10T15:09:00+03:00
в мире, украина, киев, кристалина георгиева, мвф, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Кристалина Георгиева, МВФ, Верховная Рада Украины
Рада не поддержала проект, необходимый для получения кредита МВФ

Депутат Железняк: Рада провалила голосование за проект для получения кредита МВФ

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Верховная рада Украины провалила голосование за налоговый законопроект, необходимый для получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ), сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.
"Законопроект "О налогообложении цифровых платформ Рада провалила. "За" всего – 168. Ко второму чтению туда правительство планировало подать правки по всем остальным требованиям МВФ: отмена льготы на посылки до 150 евро, НДС для ФЛП, закрепление повышенного военного сбора на уровне 5% и после окончания военного положения. Но Рада сказала нет", – написал Железняк в своем Telegram-канале.
Кадр трансляции заседания Верховной рады. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Раде объяснили пустой зал заседания массовым отравлением в столовой
12 февраля, 14:21
Правительство Украины в январе согласилось повысить налоги ради получения очередного кредитного транша от МВФ.
Как сообщила ранее в феврале глава правительства Юлия Свириденко, законопроекты по каждому из пунктов требований МВФ (НДС для физических лиц-предпринимателей, пошлины на посылки, налог для цифровых платформ) объединят в один большой законопроект - Beautiful Tax Bill, - который депутатам Рады нужно будет принять в марте, при этом она отметила, что голосов для этого в парламенте может не хватить.
Украина накануне должна была перевести Международному валютному фонду первый из мартовских платежей в размере более чем 171 миллиона долларов, выяснило ранее РИА Новости, изучив документы фонда. Глава миссии фонда по Украине Гэвин Грей 27 февраля говорил, что риски невыплаты Украиной кредита МВФ и отказа внешних доноров от помощи Киеву очень высоки и связаны между собой.
При этом руководство МВФ в конце февраля одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Песков прокомментировал дату нового раунда переговоров по Украине
Вчера, 12:54
 
