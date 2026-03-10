Рада не поддержала проект, необходимый для получения кредита МВФ

Как сообщила ранее в феврале глава правительства Юлия Свириденко, законопроекты по каждому из пунктов требований МВФ (НДС для физических лиц-предпринимателей, пошлины на посылки, налог для цифровых платформ) объединят в один большой законопроект - Beautiful Tax Bill, - который депутатам Рады нужно будет принять в марте, при этом она отметила, что голосов для этого в парламенте может не хватить.