ПВО уничтожила 36 украинских дронов над Россией

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 20.00 мск во вторник сбили 36 украинских беспилотников над Крымом, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областями, Краснодарским краем и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.