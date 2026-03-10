https://ria.ru/20260310/pvo-2079796420.html
ПВО уничтожила 36 украинских дронов над Россией
ПВО уничтожила 36 украинских дронов над Россией - РИА Новости, 10.03.2026
ПВО уничтожила 36 украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 20.00 мск во вторник сбили 36 украинских беспилотников над Крымом, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:33:00+03:00
2026-03-10T20:33:00+03:00
2026-03-10T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
краснодарский край
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
краснодарский край
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, краснодарский край, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Краснодарский край, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила 36 украинских дронов над Россией
ПВО уничтожила 36 украинских дронов над российскими регионами