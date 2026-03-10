ПВО сбила 35 украинских дронов над Россией

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 16.00 мск во вторник уничтожили 35 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, Крымом, Краснодарским краем и Азовским морем, сообщило Минобороны России.