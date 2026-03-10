https://ria.ru/20260310/pvo-2079730831.html
ПВО сбила 35 украинских дронов над Россией
ПВО сбила 35 украинских дронов над Россией - РИА Новости, 10.03.2026
ПВО сбила 35 украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 16.00 мск во вторник уничтожили 35 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, Крымом,... РИА Новости, 10.03.2026
специальная военная операция на украине
курская область
республика крым
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
республика крым
краснодарский край
