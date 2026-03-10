https://ria.ru/20260310/pvo-2079583994.html
ПВО Кувейта уничтожила в понедельник две ракеты и один БПЛА
ПВО Кувейта уничтожила в понедельник две ракеты и один БПЛА - РИА Новости, 10.03.2026
ПВО Кувейта уничтожила в понедельник две ракеты и один БПЛА
ПВО Кувейта уничтожила в понедельник две ракеты и один БПЛА

Средства ПВО Кувейта уничтожили в понедельник две баллистические ракеты и один беспилотник, сообщила кувейтская армия.
КАИР, 10 мар - РИА Новости. Средства ПВО Кувейта уничтожили в понедельник две баллистические ракеты и один беспилотник, сообщила кувейтская армия.
"С рассвета понедельника, 9 марта, и до полуночи кувейтские вооруженные силы отражали волну вражеских воздушных целей. Системы ПВО засекли две вражеские баллистические ракеты на юге страны и сумели их перехватить и уничтожить", - говорится в заявлении.
Также армия добавила, что ПВО страны уничтожила в понедельник один беспилотник.