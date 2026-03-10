ПВО Кувейта уничтожила в понедельник две ракеты и один БПЛА

КАИР, 10 мар - РИА Новости. Средства ПВО Кувейта уничтожили в понедельник две баллистические ракеты и один беспилотник, сообщила кувейтская армия.

"С рассвета понедельника, 9 марта, и до полуночи кувейтские вооруженные силы отражали волну вражеских воздушных целей. Системы ПВО засекли две вражеские баллистические ракеты на юге страны и сумели их перехватить и уничтожить", - говорится в заявлении.