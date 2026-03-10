https://ria.ru/20260310/putin-2079806623.html
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 10.03.2026
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин, помимо развития ситуации на Ближнем Востоке, обсудили двусторонние отношения Тегерана и... РИА Новости, 10.03.2026
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана