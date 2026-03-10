Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 10.03.2026
22:00 10.03.2026 (обновлено: 22:47 10.03.2026)
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 10.03.2026
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин, помимо развития ситуации на Ближнем Востоке, обсудили двусторонние отношения Тегерана и... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:00:00+03:00
2026-03-10T22:47:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
ближний восток
масуд пезешкиан
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
ближний восток
в мире, иран, тегеран (город), ближний восток, масуд пезешкиан, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Ближний Восток, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения

Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин, помимо развития ситуации на Ближнем Востоке, обсудили двусторонние отношения Тегерана и Москвы.
"В ходе этого (телефонного) разговора состоялся обмен мнениями по важнейшим вопросам двустороннего сотрудничества, а также по развитию ситуации в регионе", - говорится в заявлении, опубликованной пресс-службой президента Ирана.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Лавров и бен Фархан отметили важность прекращения боевых действий в Иране
Вчера, 22:10
Согласно заявлению иранской стороны, Путин в ходе разговора с Пезешкианом заявил о готовности Москвы отправить Тегерану необходимую помощь, а также оказать любое содействие, направленное на скорейшее окончание столкновений в регионе.
Президент Ирана, в свою очередь, поблагодарил российского коллегу за позицию Москвы и поддержку Иран, а также указал на атаки США по гражданской инфраструктуре и обычным гражданам Ирана, отметив необходимость осуждения этих действий международным сообществом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Путин в разговоре с Пезешкианом подтвердил позицию по деэскалации конфликта
Вчера, 19:02
 
В миреИранТегеран (город)Ближний ВостокМасуд ПезешкианВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
