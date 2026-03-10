https://ria.ru/20260310/putin-2079781435.html
Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с израильско-американской агрессией против... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:00:00+03:00
2026-03-10T19:00:00+03:00
2026-03-10T19:32:00+03:00
ближний восток
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
россия
масуд пезешкиан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201142_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_d8d8b61be0677a37863a3c7fd9993287.jpg
https://ria.ru/20260310/putin-2079781777.html
ближний восток
иран
россия
Ближний Восток, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин