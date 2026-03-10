Путин поручил наградить удерживавшего позиции у Гришино бойца звездой Героя

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить указ о награждении звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым , с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации", - рассказал Песков

По его словам, указ будет подписан в самое ближайшее время.

Представитель Кремля напомнил, что во время сегодняшней встречи с президентом Пушилин рассказал историю про подвиг молодого военнослужащего из Самары , которому 21 год и который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на Красноармейском направлении в районе населенного пункта Гришино.