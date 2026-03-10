Рейтинг@Mail.ru
18:45 10.03.2026 (обновлено: 18:47 10.03.2026)
Путин поручил наградить удерживавшего позиции у Гришино бойца звездой Героя
россия, донецкая народная республика, самара, владимир путин, дмитрий песков, денис пушилин
Россия, Донецкая Народная Республика, Самара, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Денис Пушилин
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить указ о награждении звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее о подвиге бойца Путину доложил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду
Вчера, 17:05
"Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации", - рассказал Песков.
По его словам, указ будет подписан в самое ближайшее время.
Представитель Кремля напомнил, что во время сегодняшней встречи с президентом Пушилин рассказал историю про подвиг молодого военнослужащего из Самары, которому 21 год и который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на Красноармейском направлении в районе населенного пункта Гришино.
"Этого молодого героя зовут Ярашев Сергей Романович. Он в госпитале, ему была проведена серьезная операция", - разъяснил пресс-секретарь президента.
Под контролем Киева находится около 17 процентов территории ДНР — Пушилин
Путин обсудил с Пушилиным освобождение ДНР
Вчера, 15:16
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаСамараВладимир ПутинДмитрий ПесковДенис Пушилин
 
 
