Путин поздравил актера Гостюхина с юбилеем

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил киноактёра и заслуженного артиста Владимира Гостюхина с 80-летием и отметил его стремление радовать преданных зрителей новыми, интересными ролями в театре и кино.
"Уважаемый Владимир Васильевич! Примите сердечные поздравления с 80-летним юбилеем ...Отрадно, что и сегодня вы увлечены избранным делом, радуете преданных зрителей новыми, интересными ролями в театре и кино", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что творческая биография Гостюхина – "богатая галерея ярких, запоминающихся актёрских работ, которые принесли вам заслуженное признание и искреннюю любовь почитателей искусства в России и во многих других странах".
Президент также пожелал артисту доброго здоровья, вдохновения и успехов.