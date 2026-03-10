Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил актера Гостюхина с юбилеем - РИА Новости, 10.03.2026
18:22 10.03.2026
Путин поздравил актера Гостюхина с юбилеем
Путин поздравил актера Гостюхина с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил киноактёра и заслуженного артиста Владимира Гостюхина с 80-летием и отметил его стремление радовать преданных зрителей РИА Новости, 10.03.2026
Путин поздравил актера Гостюхина с юбилеем

Путин поздравил актера Владимира Гостюхина с 80-летием

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Владимир Гостюхин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил киноактёра и заслуженного артиста Владимира Гостюхина с 80-летием и отметил его стремление радовать преданных зрителей новыми, интересными ролями в театре и кино.
"Уважаемый Владимир Васильевич! Примите сердечные поздравления с 80-летним юбилеем ...Отрадно, что и сегодня вы увлечены избранным делом, радуете преданных зрителей новыми, интересными ролями в театре и кино", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что творческая биография Гостюхина – "богатая галерея ярких, запоминающихся актёрских работ, которые принесли вам заслуженное признание и искреннюю любовь почитателей искусства в России и во многих других странах".
Президент также пожелал артисту доброго здоровья, вдохновения и успехов.
Композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Песков поздравил Зацепина со столетием со сцены Большого театра
Вчера, 16:05
 
