Путин пообещал обсудить с Мурашко подготовку медиков в ДНР
Путин пообещал обсудить с Мурашко подготовку медиков в ДНР
Путин пообещал обсудить с Мурашко своевременную подготовку медиков в ДНР
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минздрава Михаилом Мурашко вопросы подготовки медиков в Донецкой Народной Республике к работе с новым высокотехнологичным оборудованием, которое поставляют в регион.
Президент во вторник провел в Кремле встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным
. Руководитель региона остановился в том числе на вопросах развития здравоохранения, высоко оценив уровень нового оборудования, которое сейчас появляется в медучреждениях ДНР.
"Главное, чтобы подготовка специалистов была своевременной", - заметил Путин
.
Пушилин уточнил, что такая работа ведется совместно с Донецким медицинским университетом. Наряду с этим власти региона работают над решением вопросов социального характера, рассказал глава ДНР, речь идет об общежитиях для студентов-медиков, обеспечении необходимых мест в детских садах.
"У вас люди замечательные, подвижники в полном смысле этого слова, и специалисты хорошие. Но если новое оборудование поступает, конечно, я еще переговорю с министром, чтобы своевременно и качественно была организована подготовка. Насколько я понимаю, этот процесс в целом налажен", - добавил Путин.