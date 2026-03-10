Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал обсудить с Мурашко подготовку медиков в ДНР
16:16 10.03.2026 (обновлено: 16:26 10.03.2026)
Путин пообещал обсудить с Мурашко подготовку медиков в ДНР
Путин пообещал обсудить с Мурашко подготовку медиков в ДНР - РИА Новости, 10.03.2026
Путин пообещал обсудить с Мурашко подготовку медиков в ДНР
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минздрава Михаилом Мурашко вопросы подготовки медиков в Донецкой Народной Республике к работе с новым РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:16:00+03:00
2026-03-10T16:26:00+03:00
донецкая народная республика
россия
владимир путин
денис пушилин
михаил мурашко
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, михаил мурашко
Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, Михаил Мурашко
Путин пообещал обсудить с Мурашко подготовку медиков в ДНР

Путин пообещал обсудить с Мурашко своевременную подготовку медиков в ДНР

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минздрава Михаилом Мурашко вопросы подготовки медиков в Донецкой Народной Республике к работе с новым высокотехнологичным оборудованием, которое поставляют в регион.
Президент во вторник провел в Кремле встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. Руководитель региона остановился в том числе на вопросах развития здравоохранения, высоко оценив уровень нового оборудования, которое сейчас появляется в медучреждениях ДНР.
"Главное, чтобы подготовка специалистов была своевременной", - заметил Путин.
Пушилин уточнил, что такая работа ведется совместно с Донецким медицинским университетом. Наряду с этим власти региона работают над решением вопросов социального характера, рассказал глава ДНР, речь идет об общежитиях для студентов-медиков, обеспечении необходимых мест в детских садах.
"У вас люди замечательные, подвижники в полном смысле этого слова, и специалисты хорошие. Но если новое оборудование поступает, конечно, я еще переговорю с министром, чтобы своевременно и качественно была организована подготовка. Насколько я понимаю, этот процесс в целом налажен", - добавил Путин.
Донецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДенис ПушилинМихаил Мурашко
 
 
