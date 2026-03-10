Путин пообещал обсудить с Мурашко подготовку медиков в ДНР

Пушилин уточнил, что такая работа ведется совместно с Донецким медицинским университетом. Наряду с этим власти региона работают над решением вопросов социального характера, рассказал глава ДНР, речь идет об общежитиях для студентов-медиков, обеспечении необходимых мест в детских садах.

"У вас люди замечательные, подвижники в полном смысле этого слова, и специалисты хорошие. Но если новое оборудование поступает, конечно, я еще переговорю с министром, чтобы своевременно и качественно была организована подготовка. Насколько я понимаю, этот процесс в целом налажен", - добавил Путин.