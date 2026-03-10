Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил работу Пушилина и его команды по развитию ДНР - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/putin-2079717346.html
Путин отметил работу Пушилина и его команды по развитию ДНР
Путин отметил работу Пушилина и его команды по развитию ДНР - РИА Новости, 10.03.2026
Путин отметил работу Пушилина и его команды по развитию ДНР
Президент РФ Владимир Путин отметил работу главы ДНР Дениса Пушилина и его команды по развитию Донецкой Народной Республики, подчеркнув, что регион развивается... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:37:00+03:00
2026-03-10T15:37:00+03:00
донецкая народная республика
россия
владимир путин
денис пушилин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079715297_0:165:3116:1917_1920x0_80_0_0_a53ca8b4fc97aafe763f3b3e23a686ba.jpg
https://ria.ru/20260310/pushilin-2079712761.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079715297_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6d4d47a7810c6f77dec132be8ea8ce38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков
Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, Дмитрий Песков
Путин отметил работу Пушилина и его команды по развитию ДНР

Путин на встрече с Пушилиным заявил о прогрессе в развитии ДНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил работу главы ДНР Дениса Пушилина и его команды по развитию Донецкой Народной Республики, подчеркнув, что регион развивается достаточно быстрыми темпами.
Путин во вторник встретился в Кремле с Пушилиным.
«
"По тем данным, которые у меня есть, при всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже идут в некоторых районах, но, в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами. И под руководством вашей команды мы наблюдаем хорошее движение вперед. Прогресс-то есть", - сказал глава государства в ходе встречи с главой Донецкой Народной Республики.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Последний раз в двустороннем формате Путин встречался с Пушилиным в августе 2025 года. Тогда президенту было доложено о восстановлении жилых домов и образовательных учреждений, стабилизации водообеспечения, строительстве и ремонте дорог. Кроме того, обсуждались меры, которые принимаются в регионе для развития системы здравоохранения.
Также Путин и Пушилин встречались в феврале на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Глава ДНР познакомил президента с рейтингом вовлеченности регионов в проекты климатической адаптации, а также с реализацией стратегии развития Приазовья до 2040 года. На заседании Путин поддержал идею Пушилина по созданию единого оператора, координирующего развитие высоких технологий в Приазовье.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вся страна помогает ДНР, заявил Пушилин
Вчера, 15:21
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДенис ПушилинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала