Путин отметил работу Пушилина и его команды по развитию ДНР

"По тем данным, которые у меня есть, при всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже идут в некоторых районах, но, в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами. И под руководством вашей команды мы наблюдаем хорошее движение вперед. Прогресс-то есть", - сказал глава государства в ходе встречи с главой Донецкой Народной Республики.