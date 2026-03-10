https://ria.ru/20260310/putin-2079713999.html
Путин оценил темпы строительства жилья в ДНР
Путин оценил темпы строительства жилья в ДНР
Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы роста строительства жилья в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 10.03.2026
Путин оценил темпы строительства жилья в ДНР
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы роста строительства жилья в Донецкой Народной Республике.
Во вторник Путин
встретился в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным
, который рассказал президенту об инициативе "Земский ветеран СВО".
"У нас много ребят, кто уже связывает свою жизнь с территорией, за которую они кровь проливали, получали ранения (их - ред.) товарищи, чувствуют уже своей. Вопрос жилья", - рассказал Пушилин.
"Жилье, в принципе, у вас растет хорошим темпом", - отметил Путин.
В свою очередь, глава ДНР пояснил, что программа "Земский ветеран СВО" подразумевает выдачу земли площадью до 15 соток, на которых можно воспользоваться уже существующими льготными программами по строительству жилья.
"У вас земля, конечно, золотая во всех смыслах этого слова, но 15 - маловато. Это советский стандарт", - заметил Путин.
Пушилин ответил, что пока программа пилотная, однако в случае поддержки она будет развиваться.