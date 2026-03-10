Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил темпы строительства жилья в ДНР - РИА Новости, 10.03.2026
15:26 10.03.2026 (обновлено: 17:00 10.03.2026)
Путин оценил темпы строительства жилья в ДНР
Путин оценил темпы строительства жилья в ДНР
Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы роста строительства жилья в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 10.03.2026
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
жилье
общество
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, жилье, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин, Жилье, Общество
Путин оценил темпы строительства жилья в ДНР

Путин отметил хорошие темпы роста строительства жилья в ДНР

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы роста строительства жилья в Донецкой Народной Республике.
Во вторник Путин встретился в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным, который рассказал президенту об инициативе "Земский ветеран СВО".
"У нас много ребят, кто уже связывает свою жизнь с территорией, за которую они кровь проливали, получали ранения (их - ред.) товарищи, чувствуют уже своей. Вопрос жилья", - рассказал Пушилин.
"Жилье, в принципе, у вас растет хорошим темпом", - отметил Путин.
В свою очередь, глава ДНР пояснил, что программа "Земский ветеран СВО" подразумевает выдачу земли площадью до 15 соток, на которых можно воспользоваться уже существующими льготными программами по строительству жилья.
"У вас земля, конечно, золотая во всех смыслах этого слова, но 15 - маловато. Это советский стандарт", - заметил Путин.
Пушилин ответил, что пока программа пилотная, однако в случае поддержки она будет развиваться.
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир ПутинЖильеОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
