Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, какая часть территории ДНР находится под контролем Украины - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 10.03.2026 (обновлено: 17:54 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/putin-2079713893.html
Путин рассказал, какая часть территории ДНР находится под контролем Украины
Путин рассказал, какая часть территории ДНР находится под контролем Украины - РИА Новости, 10.03.2026
Путин рассказал, какая часть территории ДНР находится под контролем Украины
Президент России Владимир Путин сообщил, что, согласно поступающим ему докладам, сейчас под контролем Киева находится около 15-17% территории Донецкой Народной... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:25:00+03:00
2026-03-10T17:54:00+03:00
киев
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079755776_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f025661e4774c625a2f5ad0da484e2a6.jpg
https://ria.ru/20260310/putin-2079712092.html
киев
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Под контролем Киева находится около 17 процентов территории ДНР – Пушилин
Под контролем киевских властей находится 15-17% территории ДНР, сообщил Пушилин.
2026-03-10T15:25
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079755776_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c38798a8938f905a832628e4c63c7de8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, россия
Киев, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Россия, Специальная военная операция на Украине
Путин рассказал, какая часть территории ДНР находится под контролем Украины

Путин: 15-17% территории ДНР находится под контролем Киева

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что, согласно поступающим ему докладам, сейчас под контролем Киева находится около 15-17% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), хотя полгода назад речь шла о 25% территории региона.
"Совсем недавно мы насчитали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой Народной Республики - буквально полгода назад. Сейчас, по вашим оценкам, сколько находится под контролем киевского режима?" - сказал российский лидер на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Пушилин ответил, что под контролем киевского режима на данный момент находится примерно 17% территории ДНР.
"Мне так и докладывают, 15-17%", - отметил Путин.
Под контролем Киева находится около 17 процентов территории ДНР — Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Путин обсудил с Пушилиным освобождение ДНР
Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала