Путин рассказал, какая часть территории ДНР находится под контролем Украины

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что, согласно поступающим ему докладам, сейчас под контролем Киева находится около 15-17% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), хотя полгода назад речь шла о 25% территории региона.