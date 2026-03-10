https://ria.ru/20260310/putin-2079713893.html
Путин рассказал, какая часть территории ДНР находится под контролем Украины
Путин рассказал, какая часть территории ДНР находится под контролем Украины - РИА Новости, 10.03.2026
Путин рассказал, какая часть территории ДНР находится под контролем Украины
Президент России Владимир Путин сообщил, что, согласно поступающим ему докладам, сейчас под контролем Киева находится около 15-17% территории Донецкой Народной... РИА Новости, 10.03.2026
Под контролем Киева находится около 17 процентов территории ДНР – Пушилин
Под контролем киевских властей находится 15-17% территории ДНР, сообщил Пушилин.
Путин рассказал, какая часть территории ДНР находится под контролем Украины
Путин: 15-17% территории ДНР находится под контролем Киева