Путин оценил темпы восстановления ДНР
Путин оценил темпы восстановления ДНР - РИА Новости, 10.03.2026
Путин оценил темпы восстановления ДНР
Восстановление Донецкой Народной Республики идет хорошими темпами, регион развивается, хотя получил колоссальный ущерб за предыдущие годы, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.03.2026
Путин: восстановление ДНР идет хорошими темпами
Президент встретился в Кремле с Пушилиным.
Глава ДНР отметил, что региону сейчас помогает вся страна.
Путин оценил темпы восстановления ДНР
Путин: восстановление ДНР идет хорошими темпами, регион развивается