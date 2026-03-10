Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил темпы восстановления ДНР - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 10.03.2026 (обновлено: 15:34 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/putin-2079712649.html
Путин оценил темпы восстановления ДНР
Путин оценил темпы восстановления ДНР - РИА Новости, 10.03.2026
Путин оценил темпы восстановления ДНР
Восстановление Донецкой Народной Республики идет хорошими темпами, регион развивается, хотя получил колоссальный ущерб за предыдущие годы, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:19:00+03:00
2026-03-10T15:34:00+03:00
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079755110_0:226:3116:1978_1920x0_80_0_0_266ce6cf301bb018c74611542b5607f8.jpg
https://ria.ru/20260310/pushilin-2079712761.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: восстановление ДНР идет хорошими темпами
Президент встретился в Кремле с Пушилиным. Глава ДНР отметил, что региону сейчас помогает вся страна. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-03-10T15:19
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079755110_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_61f95705ae6d3b549498d0dc1e2b03b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, россия
Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Россия
Путин оценил темпы восстановления ДНР

Путин: восстановление ДНР идет хорошими темпами, регион развивается

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Восстановление Донецкой Народной Республики идет хорошими темпами, регион развивается, хотя получил колоссальный ущерб за предыдущие годы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Понятно, что ущерб (в ДНР - ред.) колоссальный за последние годы, но и восстановление (идет - ред.) довольно быстрыми темпами, я посмотрел - мы с вами в контакте в целом - но я посмотрел по тем данным, которые у меня есть: при всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже в некоторых районах (продолжаются - ред.), но в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами", - сказал Путин в ходе встречи с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вся страна помогает ДНР, заявил Пушилин
Вчера, 15:21
 
Донецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала