Путин обсудил с Пушилиным освобождение ДНР

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Киев за шесть месяцев потерял значительную часть территории ДНР, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой региона Денисом Пушилиным в Кремле.
По его словам, полгода назад ВСУ контролировали четверть республики. Пушилин отметил, что сейчас речь идет о 17 процентах территории.
«
"Мне так и докладывают: 15-17 процентов".
Глава ДНР рассказал президенту о подвиге 21-летнего бойца из Самары, который 68 дней удерживал позиции в районе Гришино. Ему передавали боеприпасы и продовольствие с дронов, в итоге солдату удалось выстоять. Позже военного эвакуировали. Врачам пришлось ампутировать бойцу обе ступни. Путин пообещал наградить его.
«
"Я обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу. Все сделаем для того, чтобы помочь ему и с медицинской точки зрения, поддержать, сделать все, чтобы он чувствовал себя полноценным человеком".
Президент отметил, что восстановление ДНР идет хорошими темпами, несмотря на колоссальный ущерб, понесенный от действий ВСУ. В республике активно строят новое жилье.
«
"По тем данным, которые у меня есть: при всех проблемах, а их еще очень много — боевые действия даже в некоторых районах (продолжаются. — Прим. ред.), но в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами".
Со своей стороны, Пушилин подчеркнул, что ДНР помогает вся страна. Непростой остается ситуация с водоснабжением, более 220 аварийных бригад работают над снижением водопотерь. Жителям региона постепенно возвращают электричество, например, в Курахово и Авдеевку, а больницы переоснащают высокотехнологичным оборудованием.
«
"Мы действительно предпринимаем все исчерпывающие шаги, что от нас зависит и не зависит, чтобы и вернуть былую славу, и приносить пользу всей стране".
Есть успехи в дорожном строительстве: готово 800 километров кольца вокруг Азовского моря, работы идут опережающими темпами.