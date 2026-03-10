Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Пушилиным освобождение ДНР - РИА Новости, 10.03.2026
15:16 10.03.2026 (обновлено: 17:18 10.03.2026)
Путин обсудил с Пушилиным освобождение ДНР
Путин обсудил с Пушилиным освобождение ДНР - РИА Новости, 10.03.2026
Путин обсудил с Пушилиным освобождение ДНР
Киев за шесть месяцев потерял значительную часть территории ДНР, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой региона Денисом Пушилиным в Кремле. РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Киев за шесть месяцев потерял значительную часть территории ДНР, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой региона Денисом Пушилиным в Кремле.
По его словам, полгода назад ВСУ контролировали четверть республики. Пушилин отметил, что сейчас речь идет о 17 процентах территории.
«

"Мне так и докладывают: 15-17 процентов".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пушилин: ВС России получили возможность продвижения для охвата Славянска
Вчера, 10:02
Глава ДНР рассказал президенту о подвиге 21-летнего бойца из Самары, который 68 дней удерживал позиции в районе Гришино. Ему передавали боеприпасы и продовольствие с дронов, в итоге солдату удалось выстоять. Позже военного эвакуировали. Врачам пришлось ампутировать бойцу обе ступни. Путин пообещал наградить его.
«

"Я обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу. Все сделаем для того, чтобы помочь ему и с медицинской точки зрения, поддержать, сделать все, чтобы он чувствовал себя полноценным человеком".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Президент отметил, что восстановление ДНР идет хорошими темпами, несмотря на колоссальный ущерб, понесенный от действий ВСУ. В республике активно строят новое жилье.
«

"По тем данным, которые у меня есть: при всех проблемах, а их еще очень много — боевые действия даже в некоторых районах (продолжаются. — Прим. ред.), но в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Со своей стороны, Пушилин подчеркнул, что ДНР помогает вся страна. Непростой остается ситуация с водоснабжением, более 220 аварийных бригад работают над снижением водопотерь. Жителям региона постепенно возвращают электричество, например, в Курахово и Авдеевку, а больницы переоснащают высокотехнологичным оборудованием.
«

"Мы действительно предпринимаем все исчерпывающие шаги, что от нас зависит и не зависит, чтобы и вернуть былую славу, и приносить пользу всей стране".

Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Денис Пушилин
глава ДНР
Есть успехи в дорожном строительстве: готово 800 километров кольца вокруг Азовского моря, работы идут опережающими темпами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Путин поручил представить предложения по применению БПЛА в новых регионах
5 марта, 09:51
 
