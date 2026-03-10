Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречу с Пушилиным
12:52 10.03.2026 (обновлено: 13:13 10.03.2026)
Путин проведет встречу с Пушилиным
Путин проведет встречу с Пушилиным - РИА Новости, 10.03.2026
Путин проведет встречу с Пушилиным
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2026
политика, донецкая народная республика, россия, дмитрий песков, денис пушилин, владимир путин
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Дмитрий Песков, Денис Пушилин, Владимир Путин
Путин проведет встречу с Пушилиным

Песков: Путин проведёт встречу с главой ДНР Пушилиным

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Денис Пушилин во время встречи
Владимир Путин и Денис Пушилин во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Денис Пушилин во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Из открытого, сегодня будет с докладом у президента глава ДНР, Донецкой Народной Республики, Денис Пушилин", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ДНР - важный российский регион. В нем, по словам Пескова, много успехов и проблем, которые решаются всей страной.
"Поэтому есть о чем поговорить. Будет подробный разговор с главой государства", - сказал Песков.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Признание ДНР стало одной из главных побед, заявил Пушилин
21 февраля, 16:18
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДмитрий ПесковДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
