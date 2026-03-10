Путин проведет встречу с Пушилиным

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Поэтому есть о чем поговорить. Будет подробный разговор с главой государства", - сказал Песков.