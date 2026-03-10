https://ria.ru/20260310/putin-2079673292.html
Путин проведет встречу с Пушилиным
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2026
политика
донецкая народная республика
россия
дмитрий песков
денис пушилин
владимир путин
