https://ria.ru/20260310/putin-2079672636.html
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Трампом
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Трампом - РИА Новости, 10.03.2026
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Трампом
Президент РФ Владимир Путин довел до президента США Дональда Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана - посмотрим, как пойдет процесс... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:51:00+03:00
2026-03-10T12:51:00+03:00
2026-03-10T13:24:00+03:00
иран
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079656637.html
иран
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана, дмитрий песков
Иран, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Трампом
Песков: Путин довел до Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана