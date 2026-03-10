Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Трампом - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 10.03.2026 (обновлено: 13:24 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/putin-2079672636.html
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Трампом
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Трампом - РИА Новости, 10.03.2026
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Трампом
Президент РФ Владимир Путин довел до президента США Дональда Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана - посмотрим, как пойдет процесс... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:51:00+03:00
2026-03-10T13:24:00+03:00
иран
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079656637.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана, дмитрий песков
Иран, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Трампом

Песков: Путин довел до Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин довел до президента США Дональда Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана - посмотрим, как пойдет процесс согласования, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Путин в понедельник провел телефонный разговор со своим американским коллегой Трампом. Это первый разговор президентов РФ и США более чем за два месяца и в том числе первый их контакт, о котором известно с начала атаки США и Израиля на Иран.
"В настоящий момент такой возможности конкретизировать нет, да и нет, собственно, намерений таких. Эти предложения доведены президентом (Путиным - ред.) до своего собеседника (Трампа - ред.). Посмотрим, как дальше пойдет процесс согласования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие именно предложения Россия сделала для урегулирования ситуации вокруг Ирана.
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Спикер парламента Ирана назвал условие для прекращения огня
Вчера, 11:54
 
ИранВ миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против ИранаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала