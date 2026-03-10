Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил роль НАК в развитии системы противодействия терроризму - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/putin-2079618766.html
Путин оценил роль НАК в развитии системы противодействия терроризму
Путин оценил роль НАК в развитии системы противодействия терроризму - РИА Новости, 10.03.2026
Путин оценил роль НАК в развитии системы противодействия терроризму
Президент России Владимир Путин в поздравлении с 20-летием образования НАК заявил, что комитет сыграл ключевую роль в развитии общегосударственной системы... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T09:45:00+03:00
2026-03-10T09:45:00+03:00
россия
владимир путин
национальный антитеррористический комитет рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20260309/putin-2079554283.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, национальный антитеррористический комитет рф
Россия, Владимир Путин, Национальный антитеррористический комитет РФ
Путин оценил роль НАК в развитии системы противодействия терроризму

Путин: НАК сыграл особую роль в развитии системы противодействия терроризму в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 20-летием образования НАК заявил, что комитет сыграл ключевую роль в развитии общегосударственной системы противодействия терроризму, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 20-летием образования Национального антитеррористического комитета (НАК). За эти годы НАК сыграл ключевую роль в становлении и развитии в нашей стране общегосударственной системы противодействия терроризму. Члены комитета и сотрудники его структурных подразделений не раз доказывали, что готовы решать сложные и ответственные задачи", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что во многом благодаря профессионализму сотрудников НАК повысилась слаженность действий спецслужб и правоохранительных ведомств, а также координация федеральных и региональных органов власти в сфере предотвращения и профилактики преступлений террористической направленности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин предложил обсудить ситуацию на глобальных энергетических рынках
9 марта, 19:24
 
РоссияВладимир ПутинНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала