Путин оценил роль НАК в развитии системы противодействия терроризму

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 20-летием образования НАК заявил, что комитет сыграл ключевую роль в развитии общегосударственной системы противодействия терроризму, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 20-летием образования Национального антитеррористического комитета (НАК). За эти годы НАК сыграл ключевую роль в становлении и развитии в нашей стране общегосударственной системы противодействия терроризму. Члены комитета и сотрудники его структурных подразделений не раз доказывали, что готовы решать сложные и ответственные задачи", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что во многом благодаря профессионализму сотрудников НАК повысилась слаженность действий спецслужб и правоохранительных ведомств, а также координация федеральных и региональных органов власти в сфере предотвращения и профилактики преступлений террористической направленности.