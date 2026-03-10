Путин оценил роль НАК в развитии системы противодействия терроризму

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 20-летием образования НАК заявил, что комитет сыграл ключевую роль в развитии общегосударственной системы противодействия терроризму, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.