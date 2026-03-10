Путин заявил об особом значении работы НАК

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 20-летием образования НАК отметил, что работа комитета в условиях обострения глобальных вызовов и проведения СВО имеет особое значение, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.