Путин заявил об особом значении работы НАК
09:37 10.03.2026 (обновлено: 09:46 10.03.2026)
Путин заявил об особом значении работы НАК
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 20-летием образования НАК отметил, что работа комитета в условиях обострения глобальных вызовов и проведения СВО... РИА Новости, 10.03.2026
россия, владимир путин, национальный антитеррористический комитет рф
Россия, Владимир Путин, Национальный антитеррористический комитет РФ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 20-летием образования НАК отметил, что работа комитета в условиях обострения глобальных вызовов и проведения СВО имеет особое значение, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня в условиях обострения глобальных вызовов, проведения специальной военной операции ваша работа имеет особое значение. Важно и впредь укреплять кадровый, организационный потенциал НАКа, совершенствовать профильное законодательство, активно внедрять новые формы и методы борьбы с террористическими угрозами, надёжно обеспечивать безопасность объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания граждан", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что НАК и впредь будет добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, честно служить Родине и народу.
"Желаю вам успешной реализации намеченных планов", - добавляется в телеграмме.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Путин оценил роль НАК в развитии системы противодействия терроризму
Россия Владимир Путин Национальный антитеррористический комитет РФ
 
 
