Путин заявил об особом значении работы НАК
Путин заявил об особом значении работы НАК - РИА Новости, 10.03.2026
Путин заявил об особом значении работы НАК
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 20-летием образования НАК отметил, что работа комитета в условиях обострения глобальных вызовов и проведения СВО...
2026-03-10T09:37:00+03:00
2026-03-10T09:37:00+03:00
2026-03-10T09:46:00+03:00
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 20-летием образования НАК отметил, что работа комитета в условиях обострения глобальных вызовов и проведения СВО имеет особое значение, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня в условиях обострения глобальных вызовов, проведения специальной военной операции ваша работа имеет особое значение. Важно и впредь укреплять кадровый, организационный потенциал НАК
а, совершенствовать профильное законодательство, активно внедрять новые формы и методы борьбы с террористическими угрозами, надёжно обеспечивать безопасность объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания граждан", - говорится в телеграмме
.
Президент выразил уверенность, что НАК и впредь будет добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, честно служить Родине и народу.
"Желаю вам успешной реализации намеченных планов", - добавляется в телеграмме.