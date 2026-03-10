Рейтинг@Mail.ru
Пушилин попросил Путина поддержать проект "Земский ветеран СВО" - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/pushilin-2079738363.html
Пушилин попросил Путина поддержать проект "Земский ветеран СВО"
Пушилин попросил Путина поддержать проект "Земский ветеран СВО" - РИА Новости, 10.03.2026
Пушилин попросил Путина поддержать проект "Земский ветеран СВО"
Глава ДНР Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина поддержать проект "Земский ветеран СВО". РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:33:00+03:00
2026-03-10T16:33:00+03:00
общество
донецкая народная республика
россия
владимир путин
денис пушилин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079715297_0:165:3116:1917_1920x0_80_0_0_a53ca8b4fc97aafe763f3b3e23a686ba.jpg
https://ria.ru/20260310/pushilin-2079723146.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079715297_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6d4d47a7810c6f77dec132be8ea8ce38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, единая россия
Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, Единая Россия
Пушилин попросил Путина поддержать проект "Земский ветеран СВО"

Глава ДНР Пушилин попросил Путина поддержать проект "Земский ветеран СВО"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина поддержать проект "Земский ветеран СВО".
Во вторник Путин встретился в Кремле с Пушилиным, который рассказал президенту об инициативе "Земский ветеран СВО".
"На региональном форуме по народной программе "Единой России" особое внимание хотел бы обратить, такая была инициатива... "Земский ветеран СВО"... Это пилотная только программа, Владимир Владимирович, если вы поддержите, тогда оно поедет все быстрее", - сказал он.
Пушилин о российском бойце, 68 дней удерживавшем позиции на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пушилин попросил Путина наградить бойца, удерживавшего позиции 68 дней
Вчера, 15:54
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДенис ПушилинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала