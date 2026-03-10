https://ria.ru/20260310/pushilin-2079724758.html
Пушилин доложил Путину о прорывных темпах строительства дорог в ДНР
Пушилин доложил Путину о прорывных темпах строительства дорог в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту РФ Владимиру Путину о прорывных темпах ремонта и строительства дорог в республике. РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту РФ Владимиру Путину о прорывных темпах ремонта и строительства дорог в республике.
"Мы действительно здесь прорывными темпами меняем, потому что мы меняем даже представление, что такое высокие российские стандарты относительно дорог... В 2022 году, когда мы предварительную оценку сделали, у нас в нормативном состоянии федеральных, региональных, межмуниципальных дорог было не более 14%", - заявил глава региона.
По его словам, в настоящий момент построено 2,5 тысячи километров дорог и 36 искусственных сооружений. Помимо этого, 3,5 тысячи километров запланировано построить до 2030 года.