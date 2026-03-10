Пушилин доложил Путину о прорывных темпах строительства дорог в ДНР

"Мы действительно здесь прорывными темпами меняем, потому что мы меняем даже представление, что такое высокие российские стандарты относительно дорог... В 2022 году, когда мы предварительную оценку сделали, у нас в нормативном состоянии федеральных, региональных, межмуниципальных дорог было не более 14%", - заявил глава региона.