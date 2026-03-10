Рейтинг@Mail.ru
Пушилин доложил Путину о прорывных темпах строительства дорог в ДНР
15:58 10.03.2026
Пушилин доложил Путину о прорывных темпах строительства дорог в ДНР
Пушилин доложил Путину о прорывных темпах строительства дорог в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту РФ Владимиру Путину о прорывных темпах ремонта и строительства дорог в республике. РИА Новости, 10.03.2026
донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин
Пушилин доложил Путину о прорывных темпах строительства дорог в ДНР

Пушилин доложил Путину о прорывных темпах ремонта и строительства дорог в ДНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту РФ Владимиру Путину о прорывных темпах ремонта и строительства дорог в республике.
Во вторник президент России Владимир Путин принял главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
"Мы действительно здесь прорывными темпами меняем, потому что мы меняем даже представление, что такое высокие российские стандарты относительно дорог... В 2022 году, когда мы предварительную оценку сделали, у нас в нормативном состоянии федеральных, региональных, межмуниципальных дорог было не более 14%", - заявил глава региона.
По его словам, в настоящий момент построено 2,5 тысячи километров дорог и 36 искусственных сооружений. Помимо этого, 3,5 тысячи километров запланировано построить до 2030 года.
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Путин обсудил с Пушилиным строительство дороги вокруг Азовского моря
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
