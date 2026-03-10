Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Пушилиным строительство дороги вокруг Азовского моря - РИА Новости, 10.03.2026
15:56 10.03.2026
Путин обсудил с Пушилиным строительство дороги вокруг Азовского моря
Путин обсудил с Пушилиным строительство дороги вокруг Азовского моря - РИА Новости, 10.03.2026
Путин обсудил с Пушилиным строительство дороги вокруг Азовского моря
Президент России Владимир Путин обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным ход строительства Азовского кольца - автомобильной дороги вокруг Азовского моря. РИА Новости, 10.03.2026
донецкая народная республика, россия, азовское море, денис пушилин, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Донецкая Народная Республика, Россия, Азовское море, Денис Пушилин, Владимир Путин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Путин обсудил с Пушилиным строительство дороги вокруг Азовского моря

Путин обсудил с Пушилиным строительство Азовского кольца

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным ход строительства Азовского кольца - автомобильной дороги вокруг Азовского моря.
Путин во вторник провел встречу с главой ДНР. Пушилин доложил о ситуации в регионе, в том числе, о дорожном строительстве.
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пушилин рассказал о ходе строительства Азовского кольца
Вчера, 15:53
"А кольцо-то вокруг Азовского моря получается?", - уточнил президент.
Пушили отметил, что участок автодороги в ДНР возводится опережающими темпами.
В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.
Пушилин о российском бойце, 68 дней удерживавшем позиции на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пушилин попросил Путина наградить бойца, удерживавшего позиции 68 дней
Вчера, 15:54
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияАзовское мореДенис ПушилинВладимир ПутинФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
