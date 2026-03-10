https://ria.ru/20260310/pushilin-2079724001.html
Путин обсудил с Пушилиным строительство дороги вокруг Азовского моря
Путин обсудил с Пушилиным строительство дороги вокруг Азовского моря - РИА Новости, 10.03.2026
Путин обсудил с Пушилиным строительство дороги вокруг Азовского моря
Президент России Владимир Путин обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным ход строительства Азовского кольца - автомобильной дороги вокруг Азовского моря. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:56:00+03:00
2026-03-10T15:56:00+03:00
2026-03-10T15:56:00+03:00
донецкая народная республика
россия
азовское море
денис пушилин
владимир путин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079715297_0:165:3116:1917_1920x0_80_0_0_a53ca8b4fc97aafe763f3b3e23a686ba.jpg
https://ria.ru/20260310/pushilin-2079722694.html
https://ria.ru/20260310/pushilin-2079723146.html
донецкая народная республика
россия
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079715297_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6d4d47a7810c6f77dec132be8ea8ce38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, азовское море, денис пушилин, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Донецкая Народная Республика, Россия, Азовское море, Денис Пушилин, Владимир Путин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Путин обсудил с Пушилиным строительство дороги вокруг Азовского моря
Путин обсудил с Пушилиным строительство Азовского кольца