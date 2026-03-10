https://ria.ru/20260310/pushilin-2079723146.html
Пушилин попросил Путина наградить бойца, удерживавшего позиции 68 дней
Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой наградить раненого бойца, который в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС РФ в
Пушилин о российском бойце, 68 дней удерживавшем позиции на Красноармейском направлении
Молодому 21-летнему парню передавали боеприпасы и продовольствие с дронов, в итоге ему удалось выстоять.
Позже военного эвакуировали. Врачам пришлось ампутировать бойцу обе ступни, сообщил глава ДНР.
"Обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу", - пообещал Путин.
Пушилин попросил Путина наградить бойца, удерживавшего позиции 68 дней
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой наградить раненого бойца, который в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС РФ в районе Гришино.
Путин
во вторник в Кремле провел рабочую встречу с главой ДНР
. Пушилин
рассказал главе государства о 21-летнем военнослужащем из Самары
, который, несмотря на контратаки противника, удерживал российские позиции в районе Гришино 68 дней. За это время, по словам главы региона, боец выдержал несколько контратак противника.
"Он сейчас на красноармейском направлении, в районе населенного пункта Гришино. Он, когда штурмовая его группа зашла, он по сути остался один. Он удерживал позиции 68 дней. Сейчас с командованием разговаривал, это 51-я армия, Южный военный округ... Его удалось эвакуировать. Он выполнил все поставленные задачи, ребята пошли уже дальше.... К сожалению, две ступни ампутировали. Сейчас он находится в больнице. Такая история особенная. Владимир Владимирович, я попрошу о награде (для бойца - ред.), совместно, конечно, с Министерством обороны", - обратился Пушилин к президенту.