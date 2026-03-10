Пушилин попросил Путина наградить бойца, удерживавшего позиции 68 дней

"Он сейчас на красноармейском направлении, в районе населенного пункта Гришино. Он, когда штурмовая его группа зашла, он по сути остался один. Он удерживал позиции 68 дней. Сейчас с командованием разговаривал, это 51-я армия, Южный военный округ... Его удалось эвакуировать. Он выполнил все поставленные задачи, ребята пошли уже дальше.... К сожалению, две ступни ампутировали. Сейчас он находится в больнице. Такая история особенная. Владимир Владимирович, я попрошу о награде (для бойца - ред.), совместно, конечно, с Министерством обороны", - обратился Пушилин к президенту.