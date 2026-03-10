Рейтинг@Mail.ru
Пушилин попросил Путина наградить бойца, удерживавшего позиции 68 дней - РИА Новости, 10.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 10.03.2026 (обновлено: 16:27 10.03.2026)
Пушилин попросил Путина наградить бойца, удерживавшего позиции 68 дней
Пушилин попросил Путина наградить бойца, удерживавшего позиции 68 дней
Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой наградить раненого бойца, который в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС РФ
2026
Пушилин о российском бойце, 68 дней удерживавшем позиции на Красноармейском направлении
Молодому 21-летнему парню передавали боеприпасы и продовольствие с дронов, в итоге ему удалось выстоять. Позже военного эвакуировали. Врачам пришлось ампутировать бойцу обе ступни, сообщил глава ДНР. "Обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу", - пообещал Путин.
Пушилин попросил Путина наградить бойца, удерживавшего позиции 68 дней

Пушилин попросил Путина наградить бойца, удерживавшего 68 дней позиции у Гришино

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой наградить раненого бойца, который в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС РФ в районе Гришино.
Путин во вторник в Кремле провел рабочую встречу с главой ДНР. Пушилин рассказал главе государства о 21-летнем военнослужащем из Самары, который, несмотря на контратаки противника, удерживал российские позиции в районе Гришино 68 дней. За это время, по словам главы региона, боец выдержал несколько контратак противника.
"Он сейчас на красноармейском направлении, в районе населенного пункта Гришино. Он, когда штурмовая его группа зашла, он по сути остался один. Он удерживал позиции 68 дней. Сейчас с командованием разговаривал, это 51-я армия, Южный военный округ... Его удалось эвакуировать. Он выполнил все поставленные задачи, ребята пошли уже дальше.... К сожалению, две ступни ампутировали. Сейчас он находится в больнице. Такая история особенная. Владимир Владимирович, я попрошу о награде (для бойца - ред.), совместно, конечно, с Министерством обороны", - обратился Пушилин к президенту.
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пушилин рассказал Путину о возвращении жителей Курахово домой
Вчера, 15:51
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
