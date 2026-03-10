Пушилин рассказал о ходе строительства Азовского кольца

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 800 километров дороги было построено в рамках строительства Азовского кольца, работы идут опережающими темпами, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы... действительно идем с опережением. Мы в прошлом году в целом по республике планировали 450 километров сделать, это в начале года, а в итоге вышли, сделали более 800 километров", - сказал Пушилин в ответ на вопрос российского лидера о ситуации с Азовским кольцом.
В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта - расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.