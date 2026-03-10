Пушилин рассказал о ходе строительства Азовского кольца

"Мы... действительно идем с опережением. Мы в прошлом году в целом по республике планировали 450 километров сделать, это в начале года, а в итоге вышли, сделали более 800 километров", - сказал Пушилин в ответ на вопрос российского лидера о ситуации с Азовским кольцом.