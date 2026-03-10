Рейтинг@Mail.ru
Пушилин поблагодарил Путина за высокую оценку работы властей - РИА Новости, 10.03.2026
15:46 10.03.2026 (обновлено: 16:40 10.03.2026)
Пушилин поблагодарил Путина за высокую оценку работы властей
Пушилин поблагодарил Путина за высокую оценку работы властей

Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку работы властей республики и понимание того, что из себя представляет Донбасс.
Во вторник президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
"Спасибо за высокую оценку и самое главное - понимание, что из себя представляет Донбасс, что из себя представляет и ранее представляла Донецкая область, вот сейчас Донецкая Народная Республика", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин отметил работу главы ДНР и его команды по развитию Донецкой Народной Республики, подчеркнув, что регион развивается достаточно быстрыми темпами.
Пушилин назвал ситуацию с водоснабжением в ДНР непростой
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
