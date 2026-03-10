Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил о готовности вернуть былую славу Донбасса
15:36 10.03.2026
Пушилин заявил о готовности вернуть былую славу Донбасса
Пушилин заявил о готовности вернуть былую славу Донбасса - РИА Новости, 10.03.2026
Пушилин заявил о готовности вернуть былую славу Донбасса
Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что предпринимаются все исчерпывающие шаги, чтобы вернуть былую славу Донбасса и... РИА Новости, 10.03.2026
донбасс
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
донбасс
донецкая народная республика
россия
донбасс, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин
Пушилин заявил о готовности вернуть былую славу Донбасса

Пушилин: предпринимаются все шаги, чтобы вернуть былую славу Донбасса

© РИА Новости / Алексей Никольский
Российский государственный флаг
Российский государственный флаг - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что предпринимаются все исчерпывающие шаги, чтобы вернуть былую славу Донбасса и приносить пользу всей стране.
"Мы действительно предпринимаем все исчерпывающие шаги, что от нас и не зависит, чтобы вернуть и былую славу (Донбасса - ред.) и приносить пользу всей стране", - сказал Пушилин.
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
