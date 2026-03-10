https://ria.ru/20260310/pushilin-2079712761.html
Вся страна помогает ДНР, заявил Пушилин
Донецкой народной республике сейчас помогает вся страна, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:21:00+03:00
донецкая народная республика
россия
