15:21 10.03.2026 (обновлено: 15:33 10.03.2026)
Вся страна помогает ДНР, заявил Пушилин
Донецкой народной республике сейчас помогает вся страна, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 10.03.2026
донецкая народная республика
россия
владимир путин
денис пушилин
дмитрий песков
общество
донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, Дмитрий Песков, Общество
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Донецкой народной республике сейчас помогает вся страна, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин во вторник встретился с Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы данный год объявили годом единства народов России, а у нас так получается, и уже не в первый раз, когда люди разных национальностей, народностей, вероисповедания, находятся сейчас в окопе в одном плечом к плечу, освобождают территорию, находятся также люди самых разных народностей, на стройплощадках вместе - да что там говорить, даже в аварийных бригадах - это один из наших сложных вопросов, водоснабжение. Тем не менее, мы видим, что сейчас помогает вся страна", - заявил Пушилин в ходе встречи с Путиным.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Глава транспорта ДНР рассказал, когда запустят ж/д сообщение с Воронежем
6 марта, 17:30
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДенис ПушилинДмитрий ПесковОбщество
 
 
