10:35 10.03.2026
Силы ВС России продвигаются в направлении Золотого Колодезя, заявил Пушилин
Силы ВС России продвигаются в направлении Золотого Колодезя, заявил Пушилин
Штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются в направлении населенного пункта Золотой Колодезь, сказал глава ДНР Денис Пушилин ИС "Вести". РИА Новости, 10.03.2026
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Силы ВС России продвигаются в направлении Золотого Колодезя, заявил Пушилин

Пушилин: штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются к Золотому Колодезю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются в направлении населенного пункта Золотой Колодезь, сказал глава ДНР Денис Пушилин ИС "Вести".
"Также наши штурмовые подразделения продвигаются в направлении населенного пункта Золотой Колодезь", - сказал Пушилин.
Село Золотой Колодезь (Золотой Колодец) расположено в Добропольском районе ДНР.
