https://ria.ru/20260310/pushilin-2079631540.html
Силы ВС России продвигаются в направлении Золотого Колодезя, заявил Пушилин
Силы ВС России продвигаются в направлении Золотого Колодезя, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.03.2026
Силы ВС России продвигаются в направлении Золотого Колодезя, заявил Пушилин
Штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются в направлении населенного пункта Золотой Колодезь, сказал глава ДНР Денис Пушилин ИС "Вести". РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:35:00+03:00
2026-03-10T10:35:00+03:00
2026-03-10T10:35:00+03:00
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122771_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_fba21c0e24d7bc0e3621d07ff1b4085f.jpg
https://ria.ru/20260310/pushilin-2079621978.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122771_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_48da0768b14c2acc4ac78825e8e72c24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Силы ВС России продвигаются в направлении Золотого Колодезя, заявил Пушилин
Пушилин: штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются к Золотому Колодезю