Пушилин: ВС России получили возможность продвижения для охвата Славянска

ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Российская армия получила возможность наступать на Славянск и в перспективе охватить город, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Освобождены населенные пункты Дробышево, Яровая и Сосновая. Это сделано силами группировки войск "Запад". Теперь появляется возможность для наших войск продвигаться далее в направлении Славянска для последующего его охвата", — рассказал он "Вестям".
Город расположен в северной части республики. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон.
Глава ДНР уточнил, что ожесточенные бои идут за южную часть Константиновки и в лесопосадках около города. Также у бойцов появились возможности для охвата Красного Лимана.
Пушилин добавил, что штурмовые подразделения продвигаются в направлении населенного пункта Золотой Колодезь.
Его советник Игорь Кимаковский ранее отмечал, что освобождение Красного Лимана даст возможность группировке войск "Запад" наступать на Славянск и Святогорск.
22 июня 2022, 17:18