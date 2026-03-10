Бородин потребовал от Пугачевой пять миллионов рублей компенсации

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин требует 5 миллионов рублей компенсации морального вреда с певицы Аллы Пугачевой по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за её интервью, сообщил глава ФПБК РИА Новости.
"Исковые требования составляют 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Все уйдет на нужны СВО", - сказал он.
По словам Бородина, причиной для подачи иска к Пугачевой стало интервью журналистке Екатерине Гордеевой*, в котором певица оскорбительно высказалась в его адрес, а также негативно отозвалась о специальной военной операции.
Пресненский суд Москвы во вторник проведет беседу по иску.
Ранее заявление Бородина столичный суд оставлял без движения, так как не были соблюдены требования, касающиеся формы и содержания искового заявления либо прилагаемых к нему документов (статьи 131 и 132 ГПК РФ). Оно поступило в инстанцию в ноябре 2025 года.
До этого Бородин направлял заявление в Одинцовский суд Подмосковья, но оно было возвращено. В своем Telegram-канале он сообщал, что требует от певицы дать публичное опровержение порочащей его честь и достоинство информации и выплатить компенсацию.
* Признана иностранным агентом в России
