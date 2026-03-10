Бородин потребовал от Пугачевой пять миллионов рублей компенсации

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин требует 5 миллионов рублей компенсации морального вреда с певицы Аллы Пугачевой по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за её интервью, сообщил глава ФПБК РИА Новости.