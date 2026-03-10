В Ормузский пролив направился караван судов

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Караван судов, в числе которых и нефтяные танкеры, в настоящий момент направляется в Ормузский пролив, следует из данных Marinetraffic.
По информации портала, в том числе нефтяные танкеры Neon, Elite, Genesis Alpha, а также сухогрузы движутся в пролив со скоростью 9,5-10 узлов в час.
© Фото : Скриншот c портала MarinetrafficКараван кораблей направляется в Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп ранее во вторник заявил, что обеспечит безопасность судоходства в Ормузском проливе. По его утверждению, Штаты не позволят Ирану остановить мировые поставки нефти, пообещав в противном случае жестко ударить по Исламской Республике.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран не закрывал Ормузский пролив и не препятствует навигации. Пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что любая арабская или европейская страна получит право на проход через Ормузский пролив, если вышлет американских послов с территории своего государства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.