03:45 10.03.2026 (обновлено: 03:51 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/proliv-2079595511.html
В Ормузский пролив направился караван судов
В Ормузский пролив направился караван судов
Караван судов, в числе которых и нефтяные танкеры, в настоящий момент направляется в Ормузский пролив, следует из данных Marinetraffic. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T03:45:00+03:00
2026-03-10T03:51:00+03:00
В Ормузский пролив направился караван судов

Marinetraffic: караван из танкеров и сухогрузов направился в Ормузский пролив

© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Караван судов, в числе которых и нефтяные танкеры, в настоящий момент направляется в Ормузский пролив, следует из данных Marinetraffic.
По информации портала, в том числе нефтяные танкеры Neon, Elite, Genesis Alpha, а также сухогрузы движутся в пролив со скоростью 9,5-10 узлов в час.
© Фото : Скриншот c портала MarinetrafficКараван кораблей направляется в Ормузский пролив
Караван кораблей направляется в Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Скриншот c портала Marinetraffic
Караван кораблей направляется в Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп ранее во вторник заявил, что обеспечит безопасность судоходства в Ормузском проливе. По его утверждению, Штаты не позволят Ирану остановить мировые поставки нефти, пообещав в противном случае жестко ударить по Исламской Республике.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран не закрывал Ормузский пролив и не препятствует навигации. Пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что любая арабская или европейская страна получит право на проход через Ормузский пролив, если вышлет американских послов с территории своего государства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
