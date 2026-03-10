Рейтинг@Mail.ru
Продажи автомобилей с пробегом в с начала года выросли - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/prodazhi-2079596629.html
Продажи автомобилей с пробегом в с начала года выросли
Продажи автомобилей с пробегом в с начала года выросли - РИА Новости, 10.03.2026
Продажи автомобилей с пробегом в с начала года выросли
Продажи автомобилей с пробегом в России в январе-феврале выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T04:22:00+03:00
2026-03-10T04:22:00+03:00
россия
дальний восток
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939193161_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9429ad6dbb789138d0f15c597f820d14.jpg
https://ria.ru/20260309/avtomobil-2079452538.html
россия
дальний восток
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939193161_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_b438700bbbcb746aac38a4f1740fc483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, урал
Россия, Дальний Восток, Урал
Продажи автомобилей с пробегом в с начала года выросли

РИА Новости: продажи автомобилей с пробегом в с начала года выросли на 11%

© iStock.com / xijianПередача ключей от автомобиля
Передача ключей от автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© iStock.com / xijian
Передача ключей от автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Продажи автомобилей с пробегом в России в январе-феврале выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
"Спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 11% в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как подсчитали аналитики "Дрома", за первые два месяца самыми продаваемыми марками с долей 48% стали Toyota, Лада и Nissan", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, рост продаж наблюдается во всех округах страны. На Дальнем Востоке он составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Сибири спрос вырос на 4,5%, на Урале - на 3%. В южных регионах, где преобладают автомобили массового сегмента, продажи выросли на 18%. В Центральном и Приволжском федеральных округах рост продаж машин с пробегом составил 24% и 29% соответственно.
Чаще всего в январе-феврале покупали авто стоимостью до 1 миллиона рублей - 73%. Среди всех брендов больше всего продажи выросли у китайских моделей - на 35%, это связано с небольшой долей на рынке - всего 2,6%.
На 21% выросли продажи немецких брендов, других европейских и американских брендов - на 15%. Корейские прибавили 13%. Продажи японских авто с пробегом выросли на 11%. Меньше всего продажи прибавили у отечественных автомобилей - на 3%, рассказали в пресс-службе.
Покупка автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Эксперт рассказал, с чем связано снижение продаж автомобилей в России
Вчера, 01:29
 
РоссияДальний ВостокУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала