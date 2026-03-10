https://ria.ru/20260310/prodazhi-2079596629.html
Продажи автомобилей с пробегом в с начала года выросли
Продажи автомобилей с пробегом в с начала года выросли - РИА Новости, 10.03.2026
Продажи автомобилей с пробегом в с начала года выросли
Продажи автомобилей с пробегом в России в январе-феврале выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T04:22:00+03:00
2026-03-10T04:22:00+03:00
2026-03-10T04:22:00+03:00
россия
дальний восток
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939193161_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9429ad6dbb789138d0f15c597f820d14.jpg
https://ria.ru/20260309/avtomobil-2079452538.html
россия
дальний восток
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939193161_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_b438700bbbcb746aac38a4f1740fc483.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, урал
Россия, Дальний Восток, Урал
Продажи автомобилей с пробегом в с начала года выросли
РИА Новости: продажи автомобилей с пробегом в с начала года выросли на 11%
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Продажи автомобилей с пробегом в России в январе-феврале выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
"Спрос на автомобили с пробегом в России
вырос на 11% в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как подсчитали аналитики "Дрома", за первые два месяца самыми продаваемыми марками с долей 48% стали Toyota, Лада и Nissan", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, рост продаж наблюдается во всех округах страны. На Дальнем Востоке
он составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Сибири спрос вырос на 4,5%, на Урале
- на 3%. В южных регионах, где преобладают автомобили массового сегмента, продажи выросли на 18%. В Центральном и Приволжском федеральных округах рост продаж машин с пробегом составил 24% и 29% соответственно.
Чаще всего в январе-феврале покупали авто стоимостью до 1 миллиона рублей - 73%. Среди всех брендов больше всего продажи выросли у китайских моделей - на 35%, это связано с небольшой долей на рынке - всего 2,6%.
На 21% выросли продажи немецких брендов, других европейских и американских брендов - на 15%. Корейские прибавили 13%. Продажи японских авто с пробегом выросли на 11%. Меньше всего продажи прибавили у отечественных автомобилей - на 3%, рассказали в пресс-службе.