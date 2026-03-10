Глава МИД Ирана поблагодарил CENTCOM за признание о HIMARS

ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи "поблагодарил" центральное командование США за признание, что Вашингтон размещает и использует системы HIMARS на территориях соседних к Ирану стран для ударов по исламской республике.
«
"Спасибо центральному командованию США (CENTCOM) за признание того, что они используют территорию наших соседей для размещения комплексов HIMARS и запуска ракет малой дальности по нашему населению, что, по всей видимости, и было сделано при ударе по опреснительной установке на острове Кешм", — написал Аракчи на своей странице в социальной сети X.
Иранский дипломат добавил, что "никто не должен жаловаться", если теперь Иран уничтожит своими ракетами эти американские системы, в какой бы из соседних стран они не находились.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.