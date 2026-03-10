Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор украинской журналистке за нападение на российского посла
16:57 10.03.2026 (обновлено: 17:21 10.03.2026)
Суд вынес приговор украинской журналистке за нападение на российского посла
Суд вынес приговор украинской журналистке за нападение на российского посла

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Суд заочно приговорил к 13 годам украинскую журналистку Ирину Земляну* за нападение на посла РФ Сергея Андреева в Польше в 2022 году, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Московский городской суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении украинской журналистки Ирины Земляны* (внесена в список террористов и экстремистов)... Суд согласился с позицией государственного обвинителя Генпрокуратуры России и признал подсудимую виновной, назначив ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на четыре года", - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Отмечается, что Земляна* признана виновной по части 2 статьи 360 УК РФ "Нападение на представителя иностранного государства, совершенное в целях осложнения международных отношений", пунктам "а", "в" части 2 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти и вражды", пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации".
По версии следствия, 9 мая 2022 года в Варшаве возле мемориала "Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве" Земляна* с другими неустановленными лицами напала на Андреева. Они плеснули ему в лицо и на одежду жидкость красного цвета, сорвали георгиевскую ленточку и очки, при этом высказывая в адрес дипломатического корпуса оскорбления. Как Андреев сообщил позднее в эфире телеканала "Россия 24", его и других дипломатов облили сиропом.
Кроме того, в мае 2022 и марте 2024 года Земляна* разместила на своей странице в соцсети фейки о ВС РФ.
Журналистка объявлена в международный розыск и заочно арестована. В феврале 2024 года Земляна* была внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* Внесена в список террористов и экстремистов в России
