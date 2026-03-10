Суд вынес приговор украинской журналистке за нападение на российского посла

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Суд заочно приговорил к 13 годам украинскую журналистку Ирину Земляну* за нападение на посла РФ Сергея Андреева в Польше в 2022 году, сообщили в Суд заочно приговорил к 13 годам украинскую журналистку Ирину Земляну* за нападение на посла РФ Сергея Андреева в Польше в 2022 году, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Московский городской суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении украинской журналистки Ирины Земляны* (внесена в список террористов и экстремистов)... Суд согласился с позицией государственного обвинителя Генпрокуратуры России и признал подсудимую виновной, назначив ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на четыре года", - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Отмечается, что Земляна* признана виновной по части 2 статьи 360 УК РФ "Нападение на представителя иностранного государства, совершенное в целях осложнения международных отношений", пунктам "а", "в" части 2 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти и вражды", пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации".

По версии следствия, 9 мая 2022 года в Варшаве возле мемориала "Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве" Земляна* с другими неустановленными лицами напала на Андреева . Они плеснули ему в лицо и на одежду жидкость красного цвета, сорвали георгиевскую ленточку и очки, при этом высказывая в адрес дипломатического корпуса оскорбления. Как Андреев сообщил позднее в эфире телеканала "Россия 24", его и других дипломатов облили сиропом.

Кроме того, в мае 2022 и марте 2024 года Земляна* разместила на своей странице в соцсети фейки о ВС РФ.

Журналистка объявлена в международный розыск и заочно арестована. В феврале 2024 года Земляна* была внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.